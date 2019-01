VÍDEO El simple gest que et pot salvar la vida en un incendi a casa

En un incendi en una llar, tancar la porta pot ser el gest que et salvi la vida. Així ho ha volgut reivindicar el cos de Bombers, que ha difós un vídeo on demostren que una simple porta de fusta pot aïllar una habitació i impedir que hi entri el foc i el fum. Aquestes imatges van ser preses després que els bombers apaguessin un incendi en un pis al barri del Raval de Barcelona. L'habitatge va quedar calcinat, excepte una habitació.

