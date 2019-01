El Parlament denuncia un «judici a la democràcia» al Suprem

El Parlament ha denunciat -amb els vots de JxCat, ERC, la CUP i comuns- que el judici de l'1-O és un "autèntic judici a la democràcia fruit d'una instrucció polititzada i que suposa una violació dels drets civils i polítics dels processats i de la ciutadania de Catalunya". Així s'ha votat arran de la moció presentada per ERC que també insisteix en "la necessitat de construir una solució política que passi necessàriament per la democràcia i l'exercici del dret a l'autodeterminació i exigeix la fi de la via repressiva de l'estat espanyol".El PSC ha votat en contra de tot el text de la moció excepte el punt que denuncia el "caràcter antidemocràtic i il·legal de l'amenaça de tornar a aplicar indefinidament" el 155. Els socialistes hi han votat a favor.El text aprovat denuncia la "deriva autoritària" de l'estat espanyol a través de la "vulneració de drets civils i polítics" a Catalunya i arreu i posa com exemples el dret a participació política, la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d'expressió, els drets de reunió i manifestació, i la presumpció d'innocència. El Parlament també ha denunciat la "resposta repressiva" de l'estat espanyol i al seva "connivència" amb la judicialització política.La moció ha comptat amb el vot afirmatiu dels comuns, menys en el primer punt que constata que hi ha hagut una "intencionalitat d'alterar les majories" sorgides a les eleccions del 21-D. Aquests s'han abstingut en aquest punt que detalla els drets que s'han vulnerat d'alguns diputats del Parlament.En aquest sentit, el text aprovat fa referència a la "persecució penal per raons polítiques" de fins a 19 diputats, 8 dels quals a la presó i 6 a "l'exili"; la "ingerència inacceptable" en els processos d'investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i Jordi Turull. Així com la "vulneració flagrant de la inviolabilitat i immunitat parlamentàries" que va suposar la presó de Turull enmig de la sessió d'investidura; i la "pretensió" del TS i del TC de "suspendre il·legalment" els drets parlamentaris dels diputats processats.En el marc del debat, el portaveu adjunt de JxCat Eduard Pujol ha assegurat que faran el que calgui per investir Carles Puigdemont amb l'argument que els parlaments han de treballar per respectar la voluntat de les urnes.La diputada d'ERC Marta Vilalta ha lamentat que, de moment, l'estat espanyol només ha donat una "resposta repressiva" a la voluntat dels catalans de decidir i ha afegit que aquesta resposta té com a únic objectiu "criminalitzar" el moviment independentista. Al seu torn, el diputat del PSC Ferran Pedret ha replicat a Vilalta que no és cert que s'hagi donat la repressió com a resposta i ha defensat que s'ha posat sobre la taula una reforma de les institucions. "Em sembla que no mereix la desqualificació total i ignorar que s'hagi formulat", ha afegit.La presidenta de Catalunya en Comú-Podem , Susanna Segovia, ha garantit que el seu grup sempre estarà en un front ampli per denunciar les ingerències i la vulneració de drets i ha denunciat un "judici polític" que no va contra l'independentisme sinó que "posa en joc l'estat de dret".El diputat de la CUP Carles Riera ha celebrat que finalment la moció inclogui que la solució política ha de passar per l'exercici del dret a l'autodeterminació i la fi de la "repressió". Mentre que els diputat de Cs Ignacio Martín i del PPC Alejandro Fernández han defensat que a l'estat espanyol es poden defensar totes les idees sempre que sigui dins la llei.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)