Descobriment històric a la UPC: un estudiant descobreix el primer sistema triple de nanes blanques

Un estudiant d'Enginyeria Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha descobert en el seu treball de fi de grau el primer sistema triple de nanes blanques observat mai, identificat gràcies al satèl·lit Gaia. Es tracta del primer descobriment d'un sistema triple d'aquest tipus de romanents estel·lars que s'ha fet en la història, un fenomen que ajudaria a explicar fets com l'expansió de l'Univers.El descobriment s'ha publicat a la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, una de les publicacions internacionals de referència en l'àmbit de l'astrofísica. El sistema s'ha batejat per la comunitat científica com J1953-1019.L'objectiu del treball de Martí Perpinyà, de 22 anys, era trobar sistemes de dues nanes blanques, també força estranys. A partir de les dades recollides per la Gaia Data Release 2 (DR2), una de les missions d’astronomia més importants de l’Agència Espacial Europea (ESA), en Martí ha trobat uns 50 sistemes binaris de nanes blanques, però també el sistema triple.Les nanes blanques són els romanents estel·lars més comuns, que es generen quan una estrella de massa menor que 9-10 masses solars esgota l’hidrogen que feia servir com a combustible nuclear. Al final de les subseqüents etapes de combustió nuclear, l’estrella expulsa la major part del seu material a l’exterior i origina una nebulosa, mentre que el seu centre es contrau per la força de la gravetat i augmenta la seva densitat. Quan la nebulosa es dispersa, el nucli de l'estrella, la nana blanca, va refredant-se amb el temps. Es tracta d’un fenomen que afectarà la majoria d’estrelles conegudes, inclòs el sol.Juntament amb les estrelles vermelles, les nanes blanques són les estrelles més comuns de l'univers. Amb una mida similar a la de la Terra, tenen tanta massa com el sol, són extremadament denses. A causa d'aquesta peculiaritat, les nanes blanques no poden excedir un límit de massa, prop d'1,4 vegades la del sol. Si això passa, la nana blanca explota com a supernova tipus Ia (SNIa), un dels esdeveniments més lluminosos de l'univers. Una forma possible de produir SNIa és per col·lisions de nanes blanques en un sistema triple resolt. No obstant això, aquesta configuració mai no s'havia observat, fins ara.Mesurant els paràmetres estel·lars de les tres nanes blanques s’ha pogut demostrar que la probabilitat existeix, encara que sigui petita, que les dues nanes blanques internes del sistema xoquin i explotin com a SNIa en un futur proper.Tal i com explica Alberto Rebassa, professor del Departament de Física de la UPC i un dels tutors del treball, "el sistema triple resolt de nanes blanques ajuda a demostrar fenòmens com les explosions estel·lars que expliquen l’expansió accelerada de l’univers". Aquesta troballa, per tant, "obre la porta a demostracions científiques de teories de l’astrofísica que hi ha actualment sobre la taula".