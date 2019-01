L'autòpsia al detingut a la comissaria dels Mossos de Ciutat Vella descarta una mort traumàtica

L'autòpsia descarta la mort violenta traumàtica del detingut a la comissaria dels Mossos de Ciutat Vella que va morir diumenge, i constata que va patir una insuficiència cardiorespiratòria aguda. Era un noi de 18 anys, de nacionalitat siriana, que havia estat arrestat per un furt.El jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona té oberta una causa per aquest cas. El jutge està a l'espera de proves complementàries, com ara l'anàlisi de tòxics. La investigació, en aquest moment, no es dirigeix contra ningú, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).Els Mossos d'Esquadra van explicar que el noi va ser visitat al CAP perquè es trobava malament. Se li va donar l'alta i després de tornar a la comissaria va patir una indisposició. Els agents van iniciar maniobres de reanimació fins que va arribar el SEM, que les va continuar però no va poder evitar que morís.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)