El Suprem fixa doctrina sobre com repartir les clàusules hipotecàries declarades abusives

La sala civil del Tribunal Suprem ha dictat cinc sentències que fixen doctrina i estableixen com s'han de repartir les despeses hipotecàries. L'alt tribunal resol diversos recursos després que el desembre de 2015 el Suprem les declarés abusives ja que els bancs les repercutien totes en el client. El tribunal considera que s'ha d'establir com es paguen els honoraris a notaris, gestors i registradors (no al banc) i clarifica com es fa el repartiment.Sobre l'aranzel notarial, diu que "interessa a les dues parts" i, per tant, s'ha de repartir. El mateix passa amb l'escriptura de modificació del préstec hipotecari però en l'escriptura de cancel·lació del préstec, en canvi, l'ha de pagar el client per ser-ne l'interessat. La sala civil també estableix que les despeses de gestoria també s'han de pagar a mitges.Sobre l'aranzel registral, el Suprem considera que la garantia hipotecaria s'inscriu a favor del banc prestatari i que, per tant, l'ha de pagar el banc. En canvi, la inscripció de l'escriptura de cancel·lació li correspon al prestatari.També es pronuncia sobre l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (conegut com impost hipotecari), que va ser polèmic el passat mes de novembre per les decisions contradictòries de la sala contenciosa-administrativa. Reitera que l'ha de pagar el client i recorda que la sala contenciosa-administrativa va acordar finalment per ple que el pagués el client.En la sentència, els magistrats apunten que a aquesta doctrina no li afecta el decret del govern espanyol (aprovat el 22 de desembre de 2018 i que el repercutia al banc) perquè no tenia efectes retroactius.

