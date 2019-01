S'incendia la paperera de Castellbisbal

L'incendi a la paperera de Castellbisbal. Foto: Bombers

La paperera de Castellbisbal s'ha incendiat aquesta matinada per causes que encara es desconeixen. Els bombers han rebut un avís a les 4.29 hores del matí alertant que s'estaven cremant bales de paper a l'exterior d'una nau d'una empresa que es dedica a la fabricació de paper en aquest municipi vallesà. ​El fort vent ha bufat aquest matí a la zona que el foc es propagués a una altra pila de bales de paper i això ha dificultat la feina als bombers.A hores d'ara encara hi ha fins a deu dotacions de bombers que treballen per acabar d'extingir el foc tot i que està controlat des de les 8 del matí. Segons ha informat Bombers a, no hi ha hagut cap persona afectada per l'incendi i les tasques que s'estan duent a terme ara és de moure i separar les bales de paper per evitar que el foc passi a altres piles. Es preveu que les tasques d'extinció encara s'allarguin unes hores.Arrel d'aquest incendi, els Bombers del Parc de Rubí-Sant Cugat han informat que ara mateix, la seguretat ciutadana dels municipis de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal en matèria de protecció del cos de Bombers està coberta per 3 bombers del Parc de Granollers, mentre ells realitzen les darreres tasques d'estabilització de l'incendi de la paperera.Tot i les eines de localització i la professionalitat d'aquests tres efectius, els Bombers de Rubí alerten de la dificultat afegida que suposa que no siguin de la zona, ja que no tenen el coneixement mínim i necessari per actuar-hi: la desconeixença de noms de carrers a nivell col·loquial, noms de masos o noms que no es trobin a les guies pot dificultar l'arribada dels efectius als llocs.Per tant, els Bombers de Rubí creuen que el més lògic hauria estat que els Bombers de Granollers anessin al foc d'indústria de Castellbisbal a fer les tasques de remullat i remenat del material candescent, i la dotació del Parc de Rubí es quedés gestionant les emergències dels municipis als quals donen cobertura.A tot això, els Bombers recorden que per atendre adequadament les emergències hi ha d'haver un mínim de 5 bombers al Parc, i els de Granollers són només 3.

