Montserrat constitueix la comissió per estudiar casos d'abusos sexuals a menors

El Monestir de Montserrat ha creat una comissió per estudiar els possibles casos d'abusos sexuals a menors. Tal com ja va anunciar, amb la voluntat de màxima transparència, el Pare Abat de Montserrat ha constituït una comissió independent encarregada d'estudiar possibles casos d'abusos sexuals a menors que afectin la comunitat benedictina.Estarà integrada per l'advocada Cristina Vallejo Ros, el metge Xavier Pomés Abella, la psicòloga Begoña Elizalde Raso, i el monjo de Montserrat Bernat Juliol Galí. Aquest darrer tindrà veu però no vot. La comissió, informen des del Monestir a través d'un comunicat, posa a disposició de qui ho desitgi el correu [email protected] per enviar informació sobre fets relacionats amb els abusos sexuals a menors.El primer que farà la comissió serà determinar el seu protocol de funcionament i fixarà els terminis que consideri convenients per realitzar la tasca que li ha estat encomanada. Quan es donin a conèixer les conclusions dels treballs d'aquesta comissió, expliquen, el Monestir prendrà totes les mesures que es considerin oportunes.

