Un regidor d'Ascó denúncia l'alcalde als Mossos per un cop d'ampolla

Alta tensió a l'Ajuntament d'Ascó (Ribera d'Ebre). Concretament, entre el regidor no adscrit i fins fa poc primer tinent d’alcalde, Josep Jaimot, i l'alcalde, Josep Maria Buixeda (FIC) després del ple en què el vot contrari de Jaimot, membre de l’equip de Govern,Segons ha confirmat l’Ajuntament en una nota de premsa, en acabar el ple, el regidor no adscrit va presentar una denúncia davant la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Móra d’Ebre per un episodi que es va viure al final del ple.Jaimot, que fins a la publicació d’esta notícia no ha volgut fer declaracions públiques, hauria rebut el cop d’una ampolla d’aigua, per la qual cosa va haver de ser atés pels serveis mèdics del municipi i ha presentat denúncia contra l’alcalde.L’alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, per la seua banda, puntualitza en una nota de premsa que quan va finalitzar el ple va donar un cop a una botella d’aigua oberta “que malauradament va anar en direcció el regidor de govern que havia votat en contra del projecte mullant-los a ell i a una altra regidora de Govern”. Buixeda defensa que “es va tractar d’un acte reflex que no tenia cap intencionalitat d’agressió, va ser una acció producte de la gran tensió que s’havia acumulat durant el ple”, assegura.De fet, l’Alcalde ja s’ha disculpat per este gest, que qualifica de “desafortunat” i reitera que “sense cap tipus d’intenció”.L’alcalde també explica, en defensa seua, que els Mossos d’Esquadra ja tenen les imatges que va enregistrar Vídeo Ascó Televisió, mitjà de comunicació local que estava cobrint el ple.

