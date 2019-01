​Suspenen el judici contra un pare acusat d'abusar de la filla i d'una amiga a Tarragona

L'Audiència de Tarragona ha ajornat fins al 4 d'abril el judici contra un home que està acusat d'abusar sexualment de la seva filla i d'una amiga d'aquesta a Tarragona. Aquest dijous, la fiscalia ha demanat ampliar la prova testifical amb quatre psicòlegs i un testimoni. El tribunal ho ha acceptat i ha acordat suspendre la vista per garantir el dret de defensa de l'home. Segons el ministeri públic, J.M.E.D. hauria abusat sexualment de la seva filla almenys quatre vegades, des que tenia uns cinc anys, i en una ocasió també hauria fet tocaments a una amiga de la menor. En conjunt, la fiscalia demana 22 anys de presó per cinc delictes d'abús sexual, un dels quals amb accés carnal.El primer cas va passar al domicili familiar entre els anys 2002 o 2003, quan la filla tenia cinc o sis anys. Segons la fiscalia, el processat es va posar al llit de la menor, sota el pretext que aquesta tenia por, ell va passar-li la mà pel clatell, va posar la menor damunt seu i, despullat, va refregar el penis per tot el cos de la filla.La segona situació es va produir en una autocaravana a Tarragona el desembre del 2009 on hi havia l'acusat i les seves dues filles. Allà, segons la fiscalia, va començar a tocar les natges i els genitals de la víctima per damunt la roba.Entre gener i febrer del 2010, el processat va començar a fer pessigolles a la víctima i va començar a treure-li la roba. Tot i que la noia li demanava que parés, el pare li va fer un petó a la boca, li va abaixar el pantaló, li va tocar les natges i li va introduir els dits a la vagina. L'episodi va passar al domicili familiar quan l'acusat, que ja no hi residia, es trobava cuidant de les filles perquè la mare estava a l'hospital.El darrer cas que es porta a judici se situa l'any 2014, quan la menor tenia disset anys i estava a casa amb una amiga. Segons el ministeri públic, l'acusat va dir a les menors "que estaven molt bones i que ballessin amb ell". Més tard, en acomiadar-se, els va tocar el cul i els genitals a totes dues.Segons la fiscalia, els fets constitueixen quatre delictes d'abús sexual pels quals sol·licita tres anys de presó per a cadascun, i un delicte d'abús sexual amb accés carnal pel que demana deu anys de privació de llibertat. En els episodis relacionats amb la filla, que actualment té 21 anys, hi concorre la circumstància agreujant de parentiu, segons el fiscal.El ministeri públic també demana que l'home, de 64 anys, no es pugui apropar a la filla a menys de 500 metres ni comunicar-se amb ella durant 30 anys, i que li pagui 5.000 euros pels danys morals. Pel que fa a l'altra víctima, demana cinc anys d'allunyament i una indemnització de 1.000 euros.

