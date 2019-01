Detingut per robar 41 cotxes en tres dies al Prat de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra han detingut in fraganti un lladre multireincident que presumptament va robar els dies 16, 17 i 19 de gener a l'interior d'un total de 41 vehicles al Prat de Llobregat, segons han informat aquest dijous a un comunicat.L'home de 40 anys acumula un historial de 26 antecedents per robatoris amb força, i va ser arrestat pels robatoris en vehicles els tres dies, i el jutge instructor ha dictat llibertat provisional per a ell les tres vegades.En l'última detenció, el 19 de gener, una patrulla de paisà va detectar corrent pel carrer amb una tapa de claveguera, que havia fet servir per trencar els vidres dels vehicles saquejats, i quan el van arrestar, li van comissar una navalla i un navegador robats.

