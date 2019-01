La Generalitat activa un protocol per evitar talls de llum a persones amb problemes de salut

Visita al CAP de Montcada i Reixac. Foto: Albert Segura

La Generalitat ha activat des d’aquest mes de gener un protocol pensat per protegir les persones amb problemes de salut i amb dependència energètica. Es tracta d’un mecanisme en què els centres d’atenció primària (CAP) actuen com a agents detectors d’aquells casos en situació de vulnerabilitat on el subministrament energètic és essencial per a garantir una correcta atenció sanitària.El Protocol d'abordatge de la dependència energètica en salut s’ha presentat aquest dijous al CAP Indianes, a Montcada i Reixac, municipi escollit per la implicació del govern municipal en l’àmbit de serveis socials durant l’actual mandat. Així ho ha expressat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha visitat les instal·lacions sanitàries en companyia de la consellera de Salut, Alba Vergés, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i l’alcaldessa de Montcada, Laura Campos.Amb el nou mecanisme, actiu des del dia 1 de gener, els professionals dels CAP d’arreu de Catalunya se sumen a la tasca que es duu a terme des dels serveis socials dels ajuntaments. Així, les persones amb dependència energètica relacionada amb l’àmbit de la salut, poden demanar als centres un informe que acrediti la seva situació de vulnerabilitat, un document que es trasllada a les companyies energètiques per evitar que els tallin el subministrament energètic."El protocol està pensat per atendre casos específics amb especial cura, on es depèn d’un dispositiu connectat a l’electricitat, és una qüestió de sobreviure i de salut", ha especificat la consellera Vergés. Així, els centres activen el circuit de detecció i actuació per a persones en risc de pobresa energètica, que recull un seguit d’alertes sanitàries per identificar els casos, concretament amb pacients amb malalties respiratòries, cardiovasculars o articulars."Unes 115.000 persones es troben en una situació de dependència energètica a Catalunya, necessiten una connexió elèctrica per a dur a terme tractaments necessaris per raó de malalties cròniques", ha afegit el vicepresident Aragonès. "A més, tres de cada quatre casos són dones que viuen soles i majors de 75 anys, que és on es troba focalitzada la cronicitat de les malalties", ha puntualitzat.El protocol s’ha desenvolupat colze a colze entre les dues conselleries i l’Ajuntament de Barcelona. De retruc, permet que els casos nous que es detectin es puguin orientar i redirigir als punts municipals d’assessorament."El treball conjunt és molt important, els CAP són espais centrals de la vida quotidiana, i per això és rellevant que puguin ser una antena social per detectar situacions de vulnerabilitat i poder aplicar solucions per assegurar-nos que no ens deixem ningú en possible situació de pobresa energètica", ha apuntat el conseller Chakir el Homrani.

