Totes les estacions d'esquí nòrdic, obertes aquest cap de setmana

Esquí nòrdic familiar Foto: Estació de Tavascan

La nevada d'aquest dimecres ha estat molt benvinguda per les estacions d'esquí nòrdic catalanes, que ja es preparen per obrir a ple rendiment aquest cap de setmana. Fins ara, només la de Tuixent-La Vansa mantenia alguns circuits de fons disponibles, als quals s'afegiran ara els de la resta de complexos, on de mitjana s'han acumulat més de 60 centímetres de neu nova a les cotes més altes i 35 a les parts baixes d'aquestes instal·lacions.Precisament, els aficionats d'aquesta modalitat van aprofitar aquest dimecres les precipitacions per sortir a esquiar pels carrers de la Seu d'Urgell, on les brigades municipals han continuat treballant a ple rendiment per recuperar la normalitat.Les estacions nòrdic de Sant Joan de l'Erm, Aransa, Tavascan, Guils Fontanera i Virós - Vall Ferrera podran començar la temporada d'esquí de fons aquest cap de setmana, després que la nevada d'aquest dimecres hagi deixat uns gruixos de més de 60 centímetres a les cotes més altes i de 35 a les parts baixes, segons ha indicat la tècnica de la Mancomunitat de les Estacions d’Esquí Nòrdic, Imma Obiols. D'aquesta manera, els complexos se sumen a l'activitat que s'ha vingut mantenint a Tuixent-La Vansa des del mes de novembre passat i permetrà reactivar-la a Lles.Obiols ha explicat que aquesta nevada ha estat molt esperada pel sector i ha destacat el fet que molts aficionats a aquesta modalitat d'esport blanc sortissin aquest dimecres pels carrers de la Seu d'Urgell a esquiar. En aquest sentit, ho ha valorat com una mostra més que la ciutat és, a la pràctica, "la capital del nòrdic".Les brigades municipals de la Seu d'Urgell, a més de dues empreses externes, han continuat aquest dijous les tasques de neteja, donant prioritat als accessos als centres educatius, serveis sanitaris i altres edificis públics. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Seu, Jesús Fierro, ha dit que també s'està tirant potassa a la via pública i ha detallat el bon funcionament que han tingut les noves màquines llevaneus de les voreres.Pel que fa al transport escolar, les diferents línies de l'Alt Urgell han funcionat amb una relativa normalitat. L'única ruta que ha estat cancel·lada ha estat la de Cabó a Organyà, amb 6 alumnes afectats. Mentre, les de Tuixent a la Seu i de Bescaran a la Seu han completat tot el recorregut, però l’han fet amb retard respecte a l’horari habitual.En el cas de les de Castellbò, Arcavell, Argestues, Lles i Prullans, han començat el seu recorregut en punts més baixos i han estat, per tant, els familiars dels escolars els que els han atansat a les parades o els centres educatius. A la resta de la Cerdanya, les línies han operat gairebé com en els dies habituals, tret d'algunes incidències puntuals.El fet que després de les precipitacions d'ahir hagi tornat a sortir el sol ha convidat als veïns i veïnes de la capital alturgellenca a sortir al carrer per admirar i fotografiar els paisatges de postal que ha deixat la neu. La Maria Lluïssa Esteban i l'Olga Aguilar han destacat la necessitat de l'arribada d'aquesta nevada i han coincidit en fer una crida a tenir precaució per evitar relliscades en el gel. Per la seva banda, Josep Martínez ha dit que tot i l'episodi d'aquest dimecres, cada cop cau menys neu i "quan cau, com la gent no esta acostumada i no se'n recorda, sembla que és un problema".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)