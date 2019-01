Qui és qui en la direcció de la Crida que lidera Jordi Sànchez

La Crida Nacional per la República ja té direcció política. L'encapçalen Jordi Sànchez com a president i Toni Morral com a secretari general, que es posen al capdavant d'un equip en el qual destaquen els consellers Elsa Artadi, Damià Calvet i Laura Borràs , implicats des del primer moment en la fundació del nou moviment. La llista, per descomptat, comptava amb l'aval de Carles Puigdemont des de Waterloo i Quim Torra des de Palau. El suport a Sànchez i Morral ha estat de 2.417 vots, mentre que Jordi Ferrés i Oriol Izquierdo han sumat 115 sufragis. Rosario Palomino i Gerard Sesé, que no eren a la llista oficialista, han conseguit entrar a la cúpula gràcies al vot dels congressistes.La candidatura dels dos màxims dirigents del nou projecte compta amb la presència de Josep Andreu, dirigent d'ERC i alcalde de Montblanc, i de persones que formaven part del secretariat nacional en etapes anteriors. Les més votades han estat Laura Borràs i Elsa Artadi, amb més de 2.000 vots. Aquesta és la relació completa de l'anomenat "govern" de la Crida, que haurà de prendre les decisions més rellevants dels primers compassos: la relació amb el PDECat, la presència a les eleccions i si assumeix un rol com a partit.

