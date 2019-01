La patronal dels VTC contraataca: «El decret del Govern expulsa tot el sector de Catalunya»

La patronal majoritària dels VTC, Unauto, ha demanat la dimissió del conseller de Territori i Sostenibilitat , Damià Calvet, per cedir al "xantatge" i la "violència" del sector del taxi. El sector ha anunciat que continuarà la seva protesta a l'avinguda Diagonal de Barcelona.En una roda de premsa l'endemà que els taxis hagin decidit aturar la vaga, la patronal ha afirmat que la Generalitat no els ha enviat l’esborrany del decret llei que s’aprovarà dimarts. "Vam aconseguir l’esborrany gràcies als mitjans de comunicació. Fins avui no sabíem res de res”, ha explicat Josep Maria Goñi, president d'Unauto VTC a Catalunya."El decret del Govern expulsa tot el sector de Catalunya. Se’n van 3.000 persones a l’atur i 73 empreses hauran de tancar. Alguns, fins i tot, ja han començat a acomiadar treballadors”, ha explicat Eduardo Martín, president de la patronal, que segueix reclamant indemnitzacions per valor superior els 1.000 milions d’euros per la “vergonyosa situació” generada pels taxistes i la Generalitat."Fem directament responsable al conseller Calvet de destruir el sector a Catalunya. No ha sigut capaç de plantar als grups violents que operen en el sector del taxi. No ha sabut aguantar la pressió i els ha promès coses que no podrà complir i que portaran conseqüències imprevisibles”.La patronal dels VTC ha demanat la intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra, perquè paralitzi el decret llei. "Estem aquí per defensar els nostres treballadors i usuaris. Això no beneficia ningú", ha recalcat Goñi. Unauto ha volgut deixar clar que el Govern no ha fet res per ells acusant directament al conseller Calvet."Les paraules que va dir el conseller sobre que els VTC no marxaran són completament falses. El Govern ens vol destruir perquè han cedit davant els taxistes. Ha guanyat la violència", ha afegit Martin. "Exigim responsabilitats, siguin les que siguin, pels instigadors que volen acabar amb els VTC", ha destacat."Tinc 60 anys. Amb la meva edat ningú em vol contractar. Els VTC em van donar aquesta oportunitat i ara ja no podré donar de menjar els meus fills". Aquest el testimoni de l’Esther Blanch, conductora de VTC, que ha demanat durant la roda de premsa la mediació de la conselleria de Treball per arribar a un acord."Quan nosaltres vam reunir-nos amb Calvet i vam preguntar què passaria amb els treballadors, ens va dir que això no era competència seva”, ha afirmat Goñi. La patronal ha anunciat que la protesta que fan a l'avinguda Diagonal de Barcelona continuarà. "Nosaltres hem fet una parada patronal per reclamar els nostres drets", ha afegit. També han anunciat que preparen una manifestació a Barcelona per denunciar la situació que ha provocat la proposta de decret formulada pel Govern.

