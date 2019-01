Pascal reivindica el PDECat com a «referent» de l'independentisme abans de la fundació de la Crida

La senadora i excoordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha reivindicat aquest dijous la seva formació com un "gran partit de referència del catalanisme que treballi per una Catalunya independent" des del "pragmatisme", rebutjant la via "unilateral" i apostant per un "referèndum acordat".Així ho planteja Pascal en un article a La Vanguardia titulat "Engrandir el PDECat", publicat justament dos dies abans del congrés constituent de la Crida Nacional per la República , el nou moviment promogut per Jordi Sànchez, Carles Puigdemont i Quim Torra, el naixement de la qual genera divisió a les files nacionalistes.Segons Pascal, el PDECat ha de ser "el gran partit de referència del catalanisme que treballi per una Catalunya independent", una formació que no tingui la independència com a únic i exclusiu projecte, sinó que també "parli, afronti i solucioni els problemes dels catalans" com "la feina, l'habitatge, l'educació, la seguretat" i altres aspectes socials i econòmics.Segons el seu parer, el la formació hereva de CDC "ha de ser el punt de trobada del centre polític, social liberal, europeista i amb vocació de govern", des del "pragmatisme" i la predisposició a ser "útil", per exemple, en el "debat sobre els pressupostos de l'Estat".Sense fer referència explícita a la Crida, assenyala que, en aquesta "hiperactivitat de plataformes, llistes unitàries i nous partits que han emergit en els últims temps", el PDECat ha mantingut una actitud "de suma i de transversalitat"."Però la voluntat de sumar no pot anar mai acompanyada de la por i l'acomplexament de dir el que penses i el que ets. Les propostes electorals es validen a les urnes, només els votants tenen capacitat per jutjar-les. Sumar mai pot voler dir difuminar-se", ha advertit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)