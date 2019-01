Desenvolupen un nou tractament del càncer infantil de la retina amb un virus oncològic

L'Hospital Sant Joan de Déu ha desenvolupat un nou tractament experimental per al retinoblastoma o tumor de la retina, una malaltia que suposa l'11% dels tumors malignes en els nens menors d'un any. El nou tractament, que actualment es troba en la fase d'assaig clínic i que ja s'ha testat en dos infants amb bons resultats, consisteix en injectar un virus modificat genèticament dins de l'ull afectat pel tumor que selecciona, ataca i destrueix les cèl·lules cancerígenes.L'oncòleg del centre ​Guillermo Chantada explica que el càncer infantil de la retina té una taxa de curació de gairebé el 100%, però que entre el 20% i el 30% dels casos el tumor no respon a la quimioteràpia el que obliga a extirpar l'ull per evitar el risc de metàstasi. "El nostre somni és que amb aquest nou tractament no haguem d'extirpar l'ull de cap més pacient", ha destacat.

