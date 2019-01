El PSC votarà a favor de la connexió del tramvia en el ple d'aquest divendres

El president del grup municipal del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha confirmat aquest dijous que els regidors socialistes votaran a favor de la connexió del tramvia per la Diagonal en el ple de l'Ajuntament d'aquest divendres, després que en els darrers dies deixessin el seu suport en suspens. El posicionament dels socialistes deixa ara la decisió final en mans d'ERC, que encara que pot decantar la votació en un sentit o un altre, i que encara no ha anunciat què hi votarà.Acompanyat per alcaldes i tinents d'alcaldia del PSC de l'àrea metropolitana, Collboni ha explicat que en les negociacions dels darrers dies amb el govern de Colau han aconseguit que quedés "clar" en la proposta que en el proper mandat s'executarà el perllongament del tramvia fins a Verdaguer i que s'aprofitarà per "regenerar" la part baixa de la Diagonal.El candidat a l'alcaldia de Barcelona, amb tot, ha tornat a criticar la "incompetència" i "frivolitat" de Colau a l'hora d'abordar la unió d'aquest transport i li ha retret que en quatre anys "hagi fet -1,2 quilòmetres de tramvia", amb referència al tancament del Tramvia Blau.Un cop posicionats els socialistes, els partidaris de la connexió -BComú, PSC, la CUP i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy (ex CiU) i Juanjo Puigcorbé (ex ERC)- del tramvia sumen 20 dels 41 regidors del ple, mentre els detractors -PDECat, C's i PP- en sumen 17. Amb la majoria situada en 21 vots, per tant, el vot d'ERC serà decisiu.

