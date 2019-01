Colau anirà a Madrid per donar suport als presos polítics durant el judici

L'Ajuntament de Barcelona ha detallat el contingut de la declaració institucional en suport als presos polítics que el consistori encara no ha fet pública però que el ple municipal aprovarà aquest divendres amb el suport de Barcelona en Comú, Grup Demòcrata, ERC, CUP i els dos regidors no adscrits.Aquests grups han ofert aquest dijous una recepció aquest divendres als familiars dels presos en un acte presidit per l'alcaldessa, Ada Colau, que ha assegurat que es traslladarà a Madrid per donar suport als presos polítics durant el judici. "Ja anirem veient de quina manera podem ser més útils", ha afirmat, sense detallar de quina manera concreta es traduirà el seu suport.Colau i el quart tinent d'alcaldia, Jaume Asens, han insistit a presentar la declaració institucional com un document carregat d'arguments jurídics. "No es parla d'independència ni de sobirania", ha dit Asens. "La situació dels presos representa una vulneració de drets humans que ens implica com a institució democràtica", ha apuntat l'alcaldessa, que ha recordat especialment l'ex regidor de l'Ajuntament Joaquim Forn i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.L'alcaldessa ha assegurat que "la lluita dels presos és la de tots" i ha demanat de nou el seu alliberament, a més de valorar com un atac a l'estat de dret el judici al qual s'hauran de sotmetre. "Estan en joc els valors fonamentals de la democràcia", ha afirmat.D'altra banda Laura Masvidal, dona de Joaquim Forn, ha exercit de portaveu dels familiars dels presos assistents a la recepció, entre els quals hi havia Txell Bonet, doma de Jordi Cuixart, Bernat Pegueroles, marit de Carme Forcadell o Betona Comín, germana de Toni ComínMasvidal ha assegurat que l'entorn dels presos està preparat per afrontar un judici que, segons assegura, és "contra tots nosaltres".També han intervingut en la recepció els grups polítics que aquest divendres donaran suport a la declaració institucional. El president del Grup Demòcrata, Xavier Trias, ha reivindicat el posicionament públic de l'Ajuntament contra el judici als presos. La portaveu d'ERC, Montserrat Benedí, ha considerat que a Madrid es jutjarà la llibertat d'expressió mentre que la regidora de la CUP, Eulàlia Reguant el veu com la punta de l'iceberg de la "macrocausa" de l'estat contra les llibertats. "És un judici contra el dret a l'autodeterminació i contra qui intenta discutir l'statu quo a l'estat", ha dit.La declaració institucional té el suport del Centre Irídia per la Defensa dels drets humans, Justícia i Pau, la Comissió de defensa del Col·legi d'Advocats, l'Associació Catalana pels Drets Civils, l'Associació Catalana pels Drets Humans, la Fundació per la Pau, l'ANC i Òmnium Cultural.A la foto de grups i entitats hi faltava el PSC. Asens s'ha mostrat molt crític amb els socialistes, a qui ha acusat d'"avantposar la seva ideologia a una qüestió de drets humans".Asens també ha dit als familiars dels presos que l'Ajuntament "no pararà" fins que siguin lliure i ha instat altres municipis catalans a aprovar declaracions institucionals com la que aquest divendres tirarà endavant el ple de Barcelona.

