El Sónar 2019 incorpora 40 nous artistes

El Festival Sónar 2019 ha sumat més de 40 nous artistes a la seva programació per mostrar aquest juliol a Barcelona els nous corrents globals de l'electrònica: presentarà els nous espectacles de Four Tet, Arca, Vince Staples, DJ Koze, Jlin, Kaytranada, Underworld, Holly Herndon i Fennesz, segons ha informat el festival en un comunicat aquest dijous.Entre les incorporacions destaquen l'actuació exclusiva de Four Tet i el nou espectacle amb material inèdit del productor i vocalista veneçolà Arca.Sónar també comptarà amb Vince Staples, un dels més destacats mestres de cerimònies de l'hip hop americà i amb el productor haitià-canadenc Kaytranada, presentant nou àlbum. El Sónar de Nit acollirà el xou audiovisual dels clàssics Underworld; el directe de la futurista productora nord-americana Jlin; la sessió de tancament divendres a SonarPub de DJ Koze; el set del prestigiós DJ britànic Daniel Avery; i la sessió de sis hores a SonarCar del mític col·lectiu novaiorquès Body & Soul.Del Sónar de Dia en destaquen la sessió de Daphni, que tancarà la primera jornada amb un set de dues hores; Xarxa Axes, presentant les seves experiències sonores a Etiòpia i Costa d'Ivori; i Fennesz, un dels més importants experimentadors de l'escena europea.També se sumen Holly Herndon, amb un nou grup de músics i màquines d'Intel·ligència Artificial; Kelly Moran amb un format anomenat Grand Piano AV Show; Leon Vynehall amb un set de house i electrònica en SonarVillage; els ritmes tribals del duo peruà Dengue Dengue Dengue; Erol Alkan, encarregat de tancar la jornada diürna de dissabte al Village; l'emergent MC irlandès Rejjie Snow, i el multi-instrumentista trap-jazz Masego, entre molts altres.Aquests artistes se sumen, a més d'altres, als shows ja anunciats de A $ AP Rocky, Skepta, el dj set de Disclosure, Paul Kalkbrenner, Dixon, Amelie Lens, Floating Points en SonarCar amb un set de sis hores, Maya Jane Coles , Actress + Young Paint, Deena Abdelwahed, Lotic, Bruce Brubaker i Max Cooper, Nicola Creu, Bad Gyal i K à r y y n.En les properes setmanes s'anirà completant la programació, que enguany comptarà amb més de 140 actuacions repartides en els nou escenaris de Sónar de Dia i Sónar de Nit.

