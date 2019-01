VÍDEO Puigdemont rep els taxistes de Barcelona a Waterloo

Els taxistes han portat la seva protesta a Waterloo. Puigdemont els ha escoltat i també ha donat una volta amb ells (video facilitat pels propis taxistes) pic.twitter.com/o5Rd3GxLQq — Carlos Márquez (@cmarquezdaniel) 24 de gener de 2019

Els taxistes de Barcelona han dut les seves reivindicacions també a Waterloo. Una representació dels taxistes que han estat de vaga fins a la passada matinada es va traslladar a la localitat belga per trobar-se amb l'expresident a l'exili, Carles Puigdemont. Aquest no només els va rebre, sinó que també hi ha fet un tomb per la seva urbanització, dins d'un taxi barceloní.El portaveu del sindicat de taxistes Élite Taxi, Tito Álvarez, ja va afirmar dimarts que els taxistes planejaven fer una "visita" a Puigdemont a Waterloo. "Perquè li diguin que també estem allà molt presents, perquè això és un problema del taxi a tota Europa", va dir llavors Álvarez.

