Roben un gos a Tarragona i el retornen quan ofereixen recompensa

Robatori amb final feliç a Sant Pere i Sant Pau. Aquest dimarts a la tarda, cap a les 19.30 h, la mare de M. Carmen G. va anar a la farmàcia que hi ha ubicada al bloc Sant Simó i va deixar en Pipo, un gos de la raça Yorkshire, lligat a la porta de l'establiment. Quan va sortir, ja no hi era, li havien robat. La dona estava convençuda que no s'havia escapat perquè l'havia deixat ben lligat i que l'única opció era el robatori.Davant d'aquest escenari, mare i filla van penjar cartells per tot el barri tarragoní demanant ajuda i qualsevol informació que servís per localitzar en Pipo. Van trucar a la protectora d'animals de Tarragona i a desenes de veterinaris de la ciutat, sense èxit. Van provar inclús d'aconseguir informació sobre el gos trucant a Barcelona perquè a través de l'arxiu on hi ha registrat tots els animals amb xip els donessin alguna esperança però van obtenir el mateix resultat, res positiu.Quan la desesperació i la resignació ja guanyaven terreny al positivisme van decidir fer un canvi d'estratègia. Van arrencar els cartells que havien penjat demanant ajuda i informació i els van modificar dient que oferien recompensa per a qui els tornés en Pipo.Hores més tard, la nova acció havia aconseguit el resultat que volien. Una dona es va presentar dimecres al seu domicili per entregar-los l'animal. Segons M. Carmen G., la dona, veïna del barri, els va explicar que tenen diners i que té fills a càrrec i que en veure que oferien diners va decidir tornar-lo. Tot i que no els hi va dir, sospiten que el volia vendre.Finalment, va marxar sense la recompensa i ja està denunciada. El robatori, que es va acabar convertint en segrest, va suposar 24 hores d'angoixa i patiment per a la propietària del gos.

