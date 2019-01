El Suprem permet que Rajoy testifiqui al judici de l'1-O però veta Puigdemont

La Sala Penal del Suprem, encarregada de jutjar els 12 líders independentistes, ha acordat que l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy sigui testimoni a la vista oral , segons explica El Español. De fet, apareix citat en els escrits d'acusació i defensa en referència a diversos moments del procés català, com l'aplicació del 155 i les seves reunions amb Carles Puigdemont. Aquest últim, la Sala ha decidit que no declararà en qualitat de testimoni.Els magistrats han considerat que la seva condició de processat no és compatible amb una declaració com a testimoni. Marta Rovira tampoc ha estat acceptada com a testimoni pel tribunal per aquest motiu.

