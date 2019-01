PDECat i ERC seran veïns de seu al carrer Calàbria

El PDECat i ERC tindran la seu nacional al mateix carrer. El president del PDECat, David Bonvehí, ha anunciat aquest dijous que el partit deixa la seva seu central del carrer Provença de Barcelona per instal·lar-se a una de nova al carrer Calàbria 169, just davant de la seu d’ERC, que es troba al número 166.Bonvehí ha explicat en declaracions a Rac1, que el partit estava "en una seu encara de l'anterior partit" -CDC n'era la propietària-, i que "havíem de canviar d'etapa". "Inaugurem seu pròpia, reduïm espai, però són molt més oberts i moderns", ha afirmat Bonvehí.El PDECat portava poc més de tres anys a la seu de Provença després de deixar la històrica seu de Convergència al carrer Còrsega, un cop es va dissoldre el partit. La seu de Còrsega va ser embargada com a fiança en el cas Palau, i els trasllats posteriors obeeixen a la necessitat del PDECat d'adaptar-se a uns pressupostos mes ajustats que els de l'antiga CDC CDC va vendre el desembre passat l’edifici de cinc plantes del carrer Provença i el PDECat, que la tenia llogada des del 2016 buscava un nou lloc. "El PDeCAT havia de tenir una seu pròpia i diferenciada de tot", ha dit Bonvehí per justificar el trasllat, que aquest dimecres va ser comunicat als treballadors. El nou espai seran uns baixos i dues plantes llogats a la constructora Núñez i Navarro.Amb el congrés fundacional de la Crida Nacional a la vista, aquest pròxim dissabte, el president del PDECat ha afirmat que veu “difícil” que la militància del PDECat pugui estar en el partit i, alhora, en el moviment impulsat per l’expresident a l'exili, Carles Puigdemont: "S'hauria de debatre si es permet la doble militància o no”."El que no té sentit és que una persona estigui en dos partits de manera molt continuada en el temps i, per tant, en aquesta proposta d'encaix, s'hauria de concretar en quins termes es permet i quins no aquesta doble militància", ha conclòs. Bonvehí ha confirmat que assistirà al congrés de dissabte.

