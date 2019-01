Els taxistes amenacen amb una nova vaga pel Mobile si el Govern «no compleix»

El portaveu d’Elite Taxi, Tito Álvarez, ha avisat que els taxistes, que van desconvocar de matinada la vaga que mantenien des de feia sis dies, donen una "treva" al Govern però que “si la Generalitat no compleix tornarem als carrers”. I ha concretat l'amenaça deixant caure que la vaga podria coincidir amb la celebració del Mobile World Congress a Barcelona, del 25 al 28 de febrer."El sector del taxi ha decidit donar una treva fins la setmana que ve", ha sostingut Álvarez, que ha remarcat que la norma ha de ser aprovada en el Consell Executiu del dimarts vinent i entrar en vigor a partir del dimecres vinent.En una roda de premsa per valorar la decisió del sector d'acceptar la proposta del govern per regular els serveis VTC -els de plataformes com Uber i Cabify-, Álvarez ha obert la porta a manifestar-se durant el Mobile. Aquesta és precisament una de les línies vermelles que va posar la Generalitat per negociar amb els taxistes. De fet, també els treballadors del Metro de Barcelona sospesen convocar una vaga per aquelles dates Álvarez s’ha mostrat satisfet amb la proposta del Govern, que entre altres punts preveu un mínim de 15 minuts per contractar serveis VTC, amb la possibilitat que els ajuntaments n'ampliïn el marge. També s’ha mostrat escèptic pel que fa el compliment de la normativa per part d’Uber i Cabify.

