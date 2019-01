Detingut Alex Salmond per denúncies d'assetjament sexual

L'exprimer ministre escocès Alex Salmond ha estat detingut aquest dijous per les acusacions d'assetjament sexual i aquesta tarda declararà davant del jutge, encara que va ser a principis de gener quan un tribunal d'Edimburg va dictaminar que el govern actués de manera il·legal en la investigació contra Salmond. Ho ha avançat The Guardian , que explica Salmond ha estat sent investigat per la policia d'Escòcia després d'una investigació confidencial del govern escocès sobre les denúncies de dues dones a qui va assetjar uns quants anys. El govern del país va enviar un informe final a la policia a l'agost de l'any passat. Va ser aleshores quan Salmond va abandonar l'SNP, encara que ell negava que aquests casos d'assetjament fossin reals.

