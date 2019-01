​CDC tomba una moció d'ERC que proposava anomenar «U d'octubre» un parc del Baix Penedès

El grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, ha tombat una moció presentada per Esquerra amb la qual es proposava anomenar "U d'octubre" el parc de la Casa de Cultura, en record al referèndum d'independència del 2017.Els republicans van presentar la iniciativa al ple municipal del mes de desembre, però ha estat aquesta setmana quan han fet públic els resultats a través de les xarxes socials. El canvi de nom del parc no va prosperar perquè l'alcalde Magí Pallarès (CDC) i quatre regidors del seu partit van votar-hi en contra, mentre el sisè representant convergent es va abstenir. A favor només hi van votar els quatre membres d'Esquerra.Els republicans han lamentat que el ple no aprovés la moció, ja que recorden que el text tenia el suport d'una recollida de signatures dels veïns del poble. En un breu comunicat, Esquerra ha carregat contra Pallarès i els regidors del govern, assegurant que "deneguen la petició popular dels veïns de commemorar els fets de l'1 d'octubre i l'esforç de la gent"

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)