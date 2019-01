Una trentena de carreteres catalanes afectades per la neu i el gel

La neu i el gel afecten 29 carreteres a les 9 hores d'aquest dijous. Hi ha 33 trams afectats, quatre dels quals estan tallats. La majoria d'afectacions són a les comarques de Lleida, on hi ha 19 vies afectades i el pla Neucat continua en fase d’alerta.A les comarques de Girona hi ha tres carreteres on és obligatori fer servir cadenes: a l'N-260 entre Ribes de Freser i Fontanals de Cerdanya, incloent-hi la collada de Toses, i a la BV-4656 a les Llosses. També a la GI-400 hi ha neu i gel a la calçada entre Das i Toses.A Lleida, a la zona més afectada per les nevades és obligatori utilitzar cadenes a la C-28 entre Vielha i Nau Aran i entre Alt Àneu i Esterri d'Àneu, a l'N-260 entre Bellver de Cerdanya i el Pont de Bar, a l'N-141 entre Bossòst i Eth Portilhon (França), i a la C-13 entre Sort i Esterri.A més, a l'N-230 està restringit el pas de camions articulats entre Vilaller i Vielha, i la resta de vehicles han de portar cadenes. A l'N-260 està prohibida la circulació de vehicles de tercera categoria entre Soriguera i Ribera d'Urgellet, amb cadenes per a la resta. El Port de la Bonaigua a la C-28 i l'accés al Pla de Beret a la C142b estan tancats.A Barcelona són set les vies afectades, dues de les quals estan tallades. A les altres cinc calen cadenes. Són la BV-4243 a Castellar del Riu, la BV-4242 a Berga, la BV-4025 a Fígols, la BV-4022 a la Nou de Berguedà, i la BV-4021 a Sant Julià de Cerdanyola.

