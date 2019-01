La plaça Major de Vic coronarà el primer campió de Catalunya de gossos tofonaires

Catalunya tindrà aquest diumenge el primer campió de gossos tofonaires. El campionat, que se celebrarà a la plaça Major de Vic, és una de les activitats més atractives del Trufforum, el congrés internacional sobre la tòfona que se celebra a partir de demà a la capital d'Osona Al nostre país fa anys que se celebren competicions de gossos tofonaires. Tanmateix, fins ara no s'havia organitzat el Campionat de Catalunya . L'estrena serà aquest diumenge 27 de gener, a les 12.30, en una plaça Major que s'haurà de transformar per a l'ocasió.El campionat comptarà amb deu equips, formats per un gos i una persona. Isaac Gelabert, organitzador del Trufforum, explica que en fer-ho en una plaça urbana amb un pàrquing subterrani no es poden enterrar directament les tòfones. Per aquest motiu portaran 32 metres cúbics de terra i delimitaran deu parcel·les. “Cada equip haurà de trobar quatre tòfones a la seva parcel·la en el mínim temps possible. Ens diuen que hi haurà molt bon nivell”, explica Gelabert a NacióDigital El Campionat de Catalunya podria tenir continuïtat més enllà del Truffòrum –esdeveniment que enguany arriba a Vic després de passar per Saragossa i que l'any vinent viatjarà fins a la Xina-. De fet, la Llotja de Vic –un dels organitzadors del certamen- ja s'ha compromès a continuar organitzant-lo.Per Gelabert, el campionat es pot convertir en una nova postal de la plaça Major de Vic que sumi a les imatges icòniques del mercat dels dimarts i dels dissabtes i del Dijous Llarder.

