Els sindicats xifren en un 97% el seguiment de la vaga a la Nestlé i anuncien noves mobilitzacions

Els sindicats han xifrat en un 97% el seguiment de la vaga a la Nestlé de Girona, la primera que viu la fàbrica després de divuit anys . Asseguren que la producció de la factoria, tant de cafè soluble com en càpsules, està totalment aturada. Un centenar de treballadors han format un piquet a les portes de la fàbrica i han escridassat els qui, a primera hora, han optat per anar a la feina (sobretot, personal d'oficines).La vaga s'ha convocat en protesta pel bloqueig que viu la negociació del conveni col·lectiu, amb l'objectiu de pressionar la multinacional per aconseguir un increment salarial del 3%. Els representants sindicals ja han anunciat que, si la direcció no mou fitxa, hi haurà noves mobilitzacions. Els qui s'han concentrat a les portes de la factoria avancen ara en manifestació fins a la rotonda d'accés a l'AP-7.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)