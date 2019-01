Torra no descarta ara una nova declaració d'independència en aquesta legislatura

El president de la Generalitat, Quim Torra, no ha descartat una nova declaració unilateral d'independència al llarg d'aquesta legislatura. Així ho ha assenyalat en el transcurs d'una entrevista a RAC1 en la qual ha evitat concretar si aquesta declaració arribarà després de les condemnes signades pel Tribunal Suprem contra la cúpula de dirigents que van promoure l'1-O i el 27-O. En el moment que hi hagi les sentències, ha dit, es posarà en contacte amb Pedro Sánchez per expressar el desacord i que demanarà comparèixer al Parlament per fer una proposta basada en "la democràcia i el dret a l'autodeterminació", sense més concrecions per ara.Torra ha admès que Catalunya és una "autonomia jurídica", però ha volgur deixar clar que hi ha una "República declarada i no feta efectiva". En aquest sentit, ha recordat que aquest és un dels objectius de la legislatura: acabar amb la feina començada el 27 d'octubre del 2017. "Si jo arribés a la conclusió que no puc portar el país a la independència, plegaria. Treballo per fer aquest país independent com a president. Treballo per arribar per mètodes democràtics a una solució amb la qual el país pugui ser independent", ha assenyalat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat).Quin és el full de ruta? "Treballem amb quatre vies republicanes. El Consell per la República amb el president Carles Puigdemont a l'exili, els judicis que vindran -una palanca formidable de defensa i la voluntat d'acusar l'Estat de la farsa contra l'independentisme-, les institucions catalanes i una ciutadania organitzada", ha apuntat Torra. Com s'hi arribarà, a la independència? "Ja ho veurem. Ara el més important que tenim són els judicis. El moment és de defensa a ultrança dels drets civils i humans" dels qui encaren la causa al Tribunal Suprem, ha recalcat el president de la Generalitat.No ha descartat la declaració unilateral d'independència, i ha considerat que la sentència serà un "punt d'inflexió" per al país. "És un judici contra els 2,3 milions de votants al referèndum, i contra el dret a l'autodeterminació. La resposta al judici ha de donar resposta al que s'està jutjant. La resposta ha d'anar amb democràcia i dret a l'autodeterminació", ha assenyalat el dirigent de JxCat. L'endemà de la sentència parlarà amb Sánchez per escriure-li el desacord amb la sentència i que demanarà personar-se al Parlament amb una "proposta" per a la cambra catalana."Volem solucions sempre democràtiques", ha insistit Torra. "Hem de ser prudents", ha indicat, i ha evitat respondre si aquell dia portarà la declaració de la independència sota el braç. "Ara, però, ens trobem en el punt exacte de defensa dels drets civils", ha assenyalat el president de la Generalitat, que tampoc ha volgut pronunciar-se sobre si hi haurà eleccions catalanes després de les sentències.

