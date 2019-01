Crema una granja a Alcanar i moren els 10.000 pollets que hi havia a l'interior

Una granja s'ha cremat esta nit a Alcanar (el Montsià) i han mort els 10.000 pollets que hi havia a l'interior. La nau, de 1.000 metres quadrats, ha quedat totalment afectada.Set dotacions dels Bombers s'han activat per apagar el foc. L'avís és de les 00.17 hores i l'actuació no ha arribat a dos hores. El foc estava controlat a la 1.22 h.La granja està situada a la partida Mig Camí del terme municipal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)