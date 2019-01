VÍDEOS Oques Grasses publica un curtmetratge musical que avança dos temes del seu disc «Fans del sol»

Oques Grasses publica aquest dijous un curtmetratge per avançar dues cançons del seu quart àlbum, Fans del sol, que arribarà a les botigues el 8 de febrer i s'estrenarà en directe a la Telecogresca el proper 6 d'abril al Parc del Fòrum de Barcelona.El curtmetratge consta, doncs, de dos episodis: “Torno a ser jo” i “In The Night”. Pel rodatge, el realitzador David Victori i l’actor Jan Cornet van viatjar a Los Ángeles i van comptar amb un equip 100% de Hollywood, "que dóna als dos clips una qualitat de cine inèdita en els clips de l’escena catalana", segons informen en un comunicat. Les dues cançons giren entorn del concepte que posa nom al disc, Fans del sol, i malgrat no estar composades per anar plegades, a Victori li han servit per explicar un únic relat, més enllà de la música.Oques Grasses també actuaran a Londres (21 febrer), Cardiff (22 febrer), París (14 març), Brussel·les (15 març), Pamplona (29 març) i Bolonya (27 abril).

