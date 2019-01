L'enèsim experiment de Valverde complica la vida al Barça a la Copa del Rei (2-0)

L'enèsim experiment de Valverde ha sortit amb el rosari de l'aurora. El Barça, obligat a remuntar la setmana vinent al Camp Nou si vol estar a les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugrana han caigut per dos gols a zero al Sánchez Pizjuán i, tal com va passar en la ronda anterior, hauran d'anar a remolc en els propers 90 minuts.Valverde ha sorprès situant en l'equip inicial Kevin-Prince Boateng com a referència ofensiva, acompanyat per Malcom i Aleñà. Sense Messi i Busquets, absent a la convocatòria, el tècnic blaugrana també ha donat descans a Coutinho, Jordi Alba i Suárez en l'alineació titular. Tot i les rotacions, el Barça ha dominat la primera meitat, amb escasses ocasions a les dues àrees.Ben conduït per Rakitic i Arthur, els blaugrana han controlat el ritme del partit, però no han trobat la profunditat necessària per fer mal al Sevilla. El Barça només ha patit amb les incursions de Jesús Navas per la banda dreta, avui defensada per Semedo. Els jugadors del planter (com Miranda) han desaparegut dels onze de Valverde.Abans d'enfilar el camí als vestidors, han arribat les dues ocasions de més perill de tot el primer període. Una a cada àrea. Primer, pel Barça, una passada mil·limètrica d'Arthur ha habilitat Malcom, que ha regatejat Soriano però no ha estat capaç d'enviar la pilota al fons de la xarxa. El seu xut amb l'esquerra ha acabat al lateral de la porteria. I poc després ha estat el torn del Sevilla, per mitjà de Ben Yedder. Cillessen, però, ha sabut fer-se gran i ha aturat el xut a boca de canó del davanter francès.Ja a la segona meitat, el Sevilla ha continuat bolcant el seu atac per la banda dreta. Amb el pas dels minuts, els de Machin han fet una passa endavant i els de Valverde han fet tot just el contrari. I si tot el perill dels locals venia pel costat defensat per Semedo, el gol ha arribat, curiosament, per la banda contrària. Una centrada des del cantó esquerra ha caigut als peus de Sarabia, que ha definit bé i ha obert la llauna.Amb el nou escenari, Valverde ha decidit moure immediatament la banqueta. Han entrat Suárez i Coutinho. De fet, el brasiler ha tingut l'oportunitat d'igualar el matx quan passaven tot just pocs segons de la seva substitució. El 7 del Barça, però, no ha posat bé el peu i ha enviat l'esfèrica per sobre el travesser.Els moviments tàctics de l'entrenador culé de res han servit. El Sevilla ha continuat embalat i els blaugrana no han aconseguit fer-se amb la batuta del partit en cap moment. I 18 minuts després del gol de Sanabria, ha estat Ben Yedder qui ha ampliat l'avantatge en el marcador aprofitant la feblesa de la defensa del Barça.En aquesta ocasió, per molt que Valverde mirés enrere, Messi no estava assegut a la banqueta i no ha pogut sortir al camp per treure-li les castanyes del foc. El Barça, obligat a remuntar la setmana vinent si vol ser a les semifinals de la Copa del Rei.

