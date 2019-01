La plantilla de TV3 i Catalunya Ràdio urgeix a aprovar la reforma de la llei de la CCMA

Els representants dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio han urgit a aprovar la reforma de la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i han desitjat que el procés iniciat aquest mes de gener no acabi "interromput com en intents anteriors". Adverteixen que ha de servir per afrontar els "reptes" de la governança i del finançament de l'entitat.També opinen que la interinitat del Consell de la Corporació "perjudica" el futur de l'empresa i "provoca inseguretat i preocupació" entre els treballadors. A més denuncien la "batalla política" entre partits per controlar l'ens i les "amenaces" d'intervenció, via article 155, i "fins i tot de tancament".La plantilla considera que cal un "ampli" acord parlamentari que asseguri l'estabilitat pressupostària, la independència i el pluralisme dels mitjans públics catalans.Per això, una vegada els grups parlamentaris han decidit reprendre "per fi" la reforma de la Llei, els insta a accelerar "al màxim" el procés, i un cop aprovada la reforma, a iniciar el procés de selecció de candidats que ha de dur a la renovació del Consell de Govern de la CCMA, caducat el 2018.També es demana que es prioritzi el Contracte Programa per "garantir" l'estabilitat i la viabilitat dels mitjans de la Corporació i que s'aprovi un nou Mandat Marc Audiovisual per substituir l'anterior, "ja caducat".