Un autocar escolar queda atrapat per la neu a Port del Comte

La forta nevada d'avui al Pirineu ha afectat de ple a una cinquantena d'alumnes de segon d'ESO de l'Institut Escola La Tordera de Santa Maria de Palautordera, que han hagut de ser "rescatats" aquest matí pels Mossos d'Esquadra a la carretera LV-4241 a pocs quilòmetres de Port del Comte, on s'hi han desplaçat amb autocar per esquiar fins divendres vinent. L'autocar dels alumnes palauencs, i altres dos amb alumnes de Castelldefelds, han quedat atrapats a Lladurs, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Per precaució, els conductors dels autocars han preferit aturar-se i avisar al telèfon 112 que ha activat una patrulla dels Mossos d'Esquadra i els llevaneu que els ha obert el camí perquè els autocars amb els seus passatgers poguessin arribar a destí.Marisol Garcia, regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, s'ha posat en contacte amb la directora del centre escolar. Des de l'executiu han pogut constatar que tots els alumnes estan en perfecte estat i han pogut esquiar amb tota normalitat. La regidora s'ha ofert al centre per qualsevol incidència que hi pugui haver.

