ERC aprova al Senat un homenatge a Guillem Agulló, assassinat per l'extrema dreta

Esquerra Republicana ha aprovat a la Comissió de Cultura del Senat només amb els seus vots una moció a instància d'Esquerra Republicana del País Valencià que insta el govern espanyol a homenatjar l'activista Guillem Agulló, assassinat fa 25 anys per militants de l'extrema dreta. El text s'ha aprovat amb els cinc vots dels republicans i 22 abstencions, incloses les del PSOE.La iniciativa també insta el govern de Pedro Sánchez a crear els fons Guillem Agulló, destinats a indemnitzacions per a familiars de víctimes de delictes d'odi. Pel que fa a l'homenatge, demana que tingui caràcter anual i que serveixi, també, per recordar les víctimes d'aquest tipus de delicte.El senador Bernat Picornell ha lamentat que 25 anys després de la mort a ganivetades d'Agulló "hi ha famílies de primera i de segona, perquè algunes famílies no han pogut accedir als ajuts vigents". Picornell també ha denunciat les amenaces "constants" que "l'ultradreta espanyola" fa a la família d'Agulló.També ha recordat que l'autor confés de l'assassinat de l'activista valencià va ser condemnat a catorze anys de presó, "dels quals només n'ha complert quatre". I ha subratllat que la mort d'Agulló "no va ser casual, va ser per la militància independentista i antifeixista" fet que, ha indicat, "demostra" que es va tractar d'un "delicte d'odi, un assassinat a causa de les seves idees".