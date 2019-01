Artadi emplaça Forn i Maragall a acordar una llista conjunta a Barcelona

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha emplaçat aquest dimecres els candidats a l'alcaldia de Barcelona de JxCat, Joaquim Forn , i ERC, Ernest Maragall, que es posin d'acord per aconseguir una llista conjunta en les eleccions municipals del pròxim maig.Artadi ha llançat aquest missatge en un acte més dels que s'han realitzat les últimes setmanes a diferents punts de Catalunya per presentar la Crida Nacional per la República i que avui s'ha dut a terme a Barcelona, a la biblioteca Jaume Fuster de Gràcia.Artadi, que sospesa afegir-se a la llista encapçalada per Forn com a representant de la Crida -perquè no milita al PDECat des de la tardor del 2017-, ha dit que és "fonamental" que l'exconseller a la presó del Partit Demòcrata i Ernest Maragall es posin "d'acord" per unir-se i "guanyar Barcelona""No té sentit que puguem governar junts -JxCat i ERC a la Generalitat- i que no puguem anar junts en les llistes electorals", ha subratllat. La consellera ha remarcat que l'objectiu de la Crida és la "unitat" del sobiranisme, que és, ha recalcat, "l'única manera" de poder aconseguir els objectius: "Junts guanyem, separats perdem", ha ressaltat.El president de la Generalitat, Quim Torra, en el mateix acte, ha demanat al sobiranisme respondre amb "unitat" al judici del procés, en què creu que l'Estat "ja ha perdut" perquè els catalans ja s'han guanyat "la seva llibertat".Torra ha dit que el judici que començarà d'aquí a poques setmanes al Tribunal Suprem és contra "la democràcia" i contra l'independentisme. I ha considerat que, només pel fet que hi hagi un judici contra sobiranistes que van organitzar un referèndum, l'Estat "ja ha perdut", perquè els catalans ja es van guanyar "la seva llibertat" i ara, ha dit, han de ser capaços de "defensar-la". "Això hem de fer-ho junts perquè som més, junts, i només units serem capaços de mantenir la mirada als nostres fills i dir-los que vam estar a l'altura del que demana el moment. Fem-ho junts i no tinguem por de fer-ho", ha incidit.De la seva banda, Puigdemont, a través d'un vídeo gravat fa setmanes, ha defensat que la Crida és un "espai polític on hi cap tothom" i que és "garantia d'unitat".Jordi Sànchez, a través d'una carta que ha llegit el seu germà Xavier, ha remarcat que la Crida és una proposta per acabar amb "la desorientació actual" i per "reprendre amb renovada energia el camí a la independència".Ha remarcat que la "unitat és imprescindible per avançar", per la qual cosa ha cridat a abandonar "les rivalitats absurdes" entre els sobiranistes.

