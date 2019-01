Els taxistes no han registrat la vaga fins aquest dimecres, després de sis dies d'aturada

La vaga dels taxistes de Barcelona fa sis dies que dura, però el sector no ha registrat la vaga fins aquest dimecres. Ho ha fet el sindicat CNT, a través d'un preavís d'aturada indefinida al departament de Treball de la Generalitat. El comitè de vaga no va comunicar cap preavís coincidint amb l'inici de les protestes, tal com ha confirmat Tito Álvarez a, i això ha deixat desprotegits legalment els taxistes assalariats.Perquè un treballador assalariat pugui fer vaga sense patir per possibles represàlies del seu contractador, l'aturada s'ha de comunicar formalment. En el cas de l'aturada indefinida de taxistes, durant aquests sis dies els taxistes autònoms o propietaris de flota han pogut fer vaga perquè la llei no els exigeix cap requisit per deixar de treballar. Els assalariats, però, han quedat exposats a possibles acomiadaments.En aquest escenari, fonts del departament de Treball expliquen que les protestes dels taxistes d'aquests dies es poden considerar un tancament patronal, però no una vaga.De fet, si la vaga continua més enllà d'aquest dimecres, continuaran desprotegits, ja que el preavís de la CNT no entrarà en vigor fins al 3 de febrer. El sindicat ha fet públic el registre de la vaga i fonts de la CNT consultades perlamenten que el comitè de vaga tirés endavant l'aturada sense garantir que s'havia comunicat al departament de Treball. "Les coses no es fan així", defensen.Les mateixes fonts argumenten que els treballadors assalariats poden ser acomiadats pels taxistes que els contracten, ja que des del punt de vista legal no han fet vaga sinó que han faltat sis dies a la feina sense justificació. "Ningú s'ha preocupat pels assalariats", diuen les fonts de la CNT. En aquest sentit, asseguren que es posen a disposició de qualsevol treballador que pateixi represàlies un cop finalitzi la vaga.Des del sindicat, també acusen el comitè de vaga de falta de transparència. "Sempre són els mateixos els que dirigeixen i controlen a la seva manera l'assemblea", afirmen. Dies enrere, la CNT també havia denunciat que membres d'altres sindicats retiraven les seves pancartes de les concentracions.Fins ara, l'agrupació de taxistes Élite Taxi ha estat l'actor amb més pes dins el comitè de vaga. Aquest dijous, però, el seu portaveu Tito Álvarez i els seus companys d'Élite han dimitit en bloc del comitè de vaga i queda per veure qui agafa les regnes de les reivindicacions si els taxistes voten mantenir la vaga.

