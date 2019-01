L'expresident balear José Ramon Bauzá deixa el PP

"Amb aquesta dolorosa carta poso fi a més de 20 anys de militància al Partit Popular". Així arrenca l’escrit amb el qual l’expresident del govern balear José Ramón Bauzá ha anunciat que es dona de baixa del PP i renuncia a la seva acta de senador.Bauzá havia mantingut enfrontaments amb la nova direcció del PP balear, encapçalada per Biel Company, especialment en assumptes de política lingüística. En la carta, l'expresident balear ha acusat el seu partit d’haver "sembrat i regat" el nacionalisme a les Illes. Bauzá manifesta que ha defensat "fins a l'extenuació" conceptes com la unitat d'Espanya, el liberalisme i "la descatalanització de Balears", i incideix que aquest últim punt és el que li ha "portat a prendre la dolorosa decisió".L’expresident balear ha explicat que un dels principals motius de la seva renúncia són les polítiques aprovades pel PP, començant per la inclusió en l'Estatut d'autonomia del català com a llengua oficial de Balears, perquè entén que això "obvia" les modalitats lingüístiques de les Illes. Bauzá explica que, durant la seva etapa al govern, va tractar de "revertir anys de catalanització de Balears".Bauzá també ha manifestat que la convocatòria d'un nou congrés del partit a escala estatal va suposar "il·lusió" i que va creure "en el projecte de Pablo Casado". "Però, desgraciadament, almenys en el cas de Balears, les seves paraules i les seves accions van en camins oposats", sentenciat en l'escrit públic de comiat.

