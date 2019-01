​Trump reconeix l'autoproclamat Juan Guaidó com a «president interí» de Veneçuela en comptes de Maduro

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. — The White House (@WhiteHouse) 23 de gener de 2019

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reconegut aquest dimecres el cap de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, com a "president interí" del país, en comptes de Nicolás Maduro.El sorprenent reconeixement arriba hores després que Guaidó s'hagi autoproclamat president del país, en el context de les marxes opositores que estan tenint lloc a Caracas i d'altres ciutats veneçolanes contra l'executiu bolivarià de Maduro.La Casa Blanca ha anunciat el reconeixement, especificant que el fa Donald Trump com a president, a través d'un missatge a les xarxes socials.El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompèo, ha afegit que els EUA donen suport als "esforços" de l'Assemblea Nacional veneçolana per "establir un govern de transició" i preparar el país sud-americà per a "eleccions lliures i justes"Maduro va iniciar el 10 de gener un nou mandat de sis anys afectat de manca de legitimitat internacional, perquè és fruit d'unes eleccions presidencials que molts governs i organitzacions han considerat com a no democràtiques. El Canadà, per exemple, ja va titllar d'"il·legítim" el mandat de Maduro el mateix dia 10.El govern canadenc, de fet, podria ser un dels següents a reconèixer Guaidó, segons afirma Reuters. L'executiu de Justin Trudeau, no obstant, encara no s'hi ha pronunciat oficialment.

