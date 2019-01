El líder opositor de Veneçuela s'autoproclama «president interí» i Trump el reconeix d'immediat

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. — The White House (@WhiteHouse) 23 de gener de 2019

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reconegut aquest dimecres el cap de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, com a "president interí" del país, en comptes de Nicolás Maduro. Un moviment que també ha rebut el suport del Canadà i de Jair Bolsonaro, el nou cap d'Estat del Brasil.Els reconeixements arriben hores després que Guaidó s'hagi autoproclamat president del país, en el context de les marxes opositores que estan tenint lloc a Caracas i d'altres ciutats veneçolanes contra l'executiu bolivarià de Maduro.La Casa Blanca ha anunciat el reconeixement, especificant que el fa Donald Trump com a president, a través d'un missatge a les xarxes socials.El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, ha afegit que els EUA donen suport als "esforços" de l'Assemblea Nacional veneçolana per "establir un govern de transició" i preparar el país sud-americà per a "eleccions lliures i justes"Maduro va iniciar el 10 de gener un nou mandat de sis anys afectat de manca de legitimitat internacional, perquè és fruit d'unes eleccions presidencials que molts governs i organitzacions han considerat com a no democràtiques. El Canadà, per exemple, ja va titllar d'"il·legítim" el mandat de Maduro el mateix dia 10.El govern canadenc, de fet, podria ser un dels següents a reconèixer Guaidó, segons afirma Reuters. L'executiu de Justin Trudeau, no obstant, encara no s'hi ha pronunciat oficialment.

