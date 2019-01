Colau: «A Barcelona li convé un govern més estable que el d’aquest mandat»

Quatre mesos abans de les eleccions municipals, qualsevol aparició pública de l’alcaldessa de Barcelona adquireix to de campanya. La conferència d’Ada Clau aquest dimecres al Col·legi de Periodistes de Catalunya no ha estat una excepció.Entrevistada per la periodista Milagros Pérez Oliva, Colau ha fet balanç del mandat que està a punt d’acabar reivindicant la feina feta i demanant més suport a la ciutadania. “A Barcelona li convé un govern més estable que el d’aquest mandat”, ha afirmat. En aquest sentit, l’alcaldessa ha reconegut que Barcelona en Comú haurà de fer un “esforç” per treballar acords de govern amb altres formacions després dels comicis.El programa de Barcelona en Comú per les municipals mantindrà l’essència del de 2015 però ho farà amb cares noves. La primera s’ha conegut aquest dimecres, després que el Comissionat de Cultura de l’Ajuntament, Joan Subirats, hagi acceptat la proposta de Colau per ser el seu número 2. L’alcaldessa ha lloat la seva figura i l’ha qualificat com un “home d’idees”.I pel que fa a les idees, Colau ha reivindicat les de la seva candidatura, amb la defensa del dret a l’habitatge com a punta de llança. L’alcaldessa ha recordat defensat la mesura que obliga els privats a reservar un 30% de les seves promocions a habitatge públic i ha llançat un missatge a la Generalitat i a l’Estat. A Torra li exigeix que la Generalitat aporti els recursos que li corresponen al Consorci d’Habitatge; a Sánchez, que el seu govern s’atreveixi a establir un topall per als preus del lloguer. Dues mesures que, segons l’alcaldessa, permetrien escurçar el temps d’espera per accedir a un habitatge públic, que actualment ja és d’un any.Qualsevol candidat a l’alcaldia necessita un rival amb el qual contraposar el seu programa i en el cas de Colau, la figura és la de Manuel Valls. “No he sentit propostes concretes a Valls i em preocupa que el primer que vulgui fer sigui desfer acords de ciutat”, ha afirmat l’alcaldessa, en referencia a la regulació dels apartaments turístics, el dentista municipal o la reserva del 30% de les promocions d’immobles privats per a habitatge públic. “Repto Valls a fer propostes en positiu”, ha afegit.Colau també ha criticat la utilització dels índexs d’inseguretat a la ciutat amb ús partidista, en aquest cas sense assenyalar ningú. Tot i que la percepció d’inseguretat és la principal preocupació dels barcelonins segons el darrer baròmetre municipal, Colau insisteix que Barcelona no és una ciutat insegura. Amb tot insisteix que cal seguir treballant en la lluita contra el narcotràfic i els furts, especialment a Ciutat Vella i l’Eixample.Un àmbit, el de la seguretat, del qual Colau també en responsabilitza la Generalitat. “Les competències principals són de la Generalitat i fa anys que no tenim cap nou Mosso d’Esquadra”, ha etzibat.Des de l’inici del mandat, Colau ha reivindicat un canvi en el model de seguretat, que avui amb prou feines s’ha esmentat, que es basa en la lluita contra les desigualtats com a millor eina per garantir la seguretat a la ciutat. En aquest sentit, l’alcaldessa ha reivindicat que l’Ajuntament de Barcelona ha estat, durant aquest mandat, l’administració de l’estat espanyol que més ha invertit per combatre la desigualtat.Pel que fa als drets socials, Colau també ha defensat el dret dels treballadors a manifestar-se, siguin del metro o els taxistes. Encara que es plantegin a les portes del Mobile World Congress. “Són conflictes naturals a qualsevol gran ciutat i no ens han de fer por”, han demanat.Colau ha apuntat les línies principals del seu programa però ella mateixa ha reconegut que per poder aplicar-lo necessitarà suports d’altres partits. Els acords naturals, diu, són amb les forces d’esquerres tot i que aquesta naturalitat es pot veure alterada pels posicionaments dels partits envers el procés independentista.“Ens hem de fer forts en l’eix democràtic”, ha dit Colau. La no judicialització de la política i la demanda d’alliberament dels presos polítics són els ingredients principals d’aquesta estratègia, mentre que l’alcaldessa ha evitat pronunciar-se sobre el dret a l’autodeterminació.El judici contra els presos polítics que començarà aviat serà una altra variable a tenir en compte en la precampanya de les eleccions municipals i, per tant, també sobre la possibilitat que Barcelona tingui un govern més estable que l’actual.

