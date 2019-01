Podem no es presentarà a l’alcaldia de Madrid i deixa sola Carmena

Podem no presentarà cap candidat a l’alcaldia de Madrid i tampoc s’unirà a la plataforma Más Madrid, la llista de l’alcaldessa Manuela Carmena, amb la qual Iñigo Errejón concorrerà a la presidència de la Comunitat, segons han confirmat fonts de la direcció del partit. Fa sis dies, el líder del partit, Pablo Iglesias, ja va anunciar que no presentaran llista per les municipals.La formació de Pablo Iglesias evitarà així enfrontar-se a Carmena tot i que Podem si que té intenció de presentar candidatura a la Comunitat de Madrid i lluitar contra Errejón, que va deixar el seu escó al Congrés dels Diputats el dilluns passat per les pressions de la direcció del partit morat.En declaracions aquest dimecres a RNE, la portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, ha criticat l’alcaldessa de Madrid per “caminar sola”. Amb aquestes paraules, Montero ha volgut deixar clar que les negociacions entre formacions per confeccionar una llista conjunta s’han trencat.Montero ha afirmat que la seva formació actua per “responsabilitat” per “permetre que Carmena intenti revalidar” el mandat i que “no torni el PP”.

