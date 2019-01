Una missió internacional avalua les nuclears d'Ascó i Vandellós per operar a més llarg termini

L'Associació Nuclear Ascó - Vandellós II (ANAV) ha rebut entre els dies 15 i 23 de gener una missió de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) orientada a l'avaluació de la preparació de les centrals nuclears Ascó i Vandellós II per operar a llarg termini, és a dir, més enllà de la vida establerta en el disseny original de les plantes.Sota la denominació de Missió SALT (de l'anglès "Aspectes de Seguretat de l'Operació a llarg termini"), un equip de 12 experts procedents de nou països (l'Argentina, Eslovàquia, els Estats Units, Finlàndia, França, Irlanda, Països Baixos, Romania i Sud-àfrica), ha dut a terme la missió preliminar, o missió Pre-SALT, que inicia el procés d'anàlisi de les capacitats de les plantes d'ANAV per operar més enllà de la vida establerta en el disseny original de les plantes d'acord als estàndards internacionals de la indústria nuclear i a l'experiència en l'extensió de l'operació de nombrosos reactors en el món.Les centrals nuclears d'Ascó i Vandellós II són les primeres centrals espanyoles a sotmetre's a aquest programa d'avaluació, que s'estendrà, en les seves diferents fases, fins a l'any 2025.La Missió Pre-SALT ha inclòs l'anàlisi de la totalitat d'activitats previstes per a garantir "una operació estesa segura i fiable, així com el grau de compliment d'aquestes activitats en relació als estàndards i guies de seguretat de l'OIEA", exposa l'ANAV en una nota de premsa."Aquesta missió suposa una bona oportunitat d'homologar el treball que s'està realitzant enfront dels millors estàndards internacionals en la matèria, així com per a consolidar el camí que es recorrerà en els pròxims anys", afegeix ANAV.La Missió Pre-SALT ha conclòs avui amb una reunió de sortida, en la qual els experts de l'OIEA han traslladat a ANAV algunes recomanacions i suggeriments per a reforçar la preparació d'Ascó i Vandellós II de cara a l'operació a llarg termini i també han identificat diverses bones pràctiques.En l'acte de tancament, el líder del grup d'experts, Robert Krivanek, ha destacat els progressos protagonitzats per ANAV, així com el compromís de tota l'organització amb la preparació d'Ascó i Vandellós II per a una operació segura i fiable sostinguda en el temps. "Aquesta missió és important perquè avala el treball que hem realitzat per a afrontar l'operació a llarg termini d'Ascó i Vandellós II davant l'Administració, l'organisme regulador i l'opinió pública", ha destacat, per part seva, el director general d'ANAV, José Antonio Gago.ANAV subratlla que analitzarà en profunditat les recomanacions i suggeriments rebuts, desenvoluparà un pla d'acció per a incorporar-les en els seus processos i revisarà el Pla d'Actuació per a l'Operació a llarg termini amb el qual treballa l'organització. En els anys vinents, el procés continuarà amb una Missió SALT específica per a les dues unitats de CN Ascó (2021), una posterior Missió SALT per a CN Vandellós II (2023) i les seves corresponents missions de seguiment.

