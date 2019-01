De CDC a la Crida: totes les marques sorgides de la implosió nacionalista

De l'espai de l'antiga Convergència n'han sortit dues propostes més. Es tracta de Lliures, impulsada i presidida per Antoni Fernàndez Teixidó, que anirà amb Manuel Valls a les eleccions municipals a Barcelona . Dins de Lliures també hi ha Roger Montañola, exdiputat d'Unió, un partit que després del trencament de CiU també va patir una implosió. En el seu cas van sorgir Demòcrates de Catalunya, provinents del sector independentista i que reivindiquen les essencies històriques del partit, i també Units per Avançar, ara en coalició amb el PSC al Parlament de la mà de Ramon Espadaler. De CDC també n'ha sortit Convergents, impulsats per Germà Gordó i Teresa Pitarch, que participaran a les eleccions municipals en solitari