La CUP acusa el Govern de Torra d'haver «renunciat» a l'autodeterminació

Alfred Bosch demana a l'independentisme "deixar de banda els retrets i fer pinya"

La CUP acusa el Govern de Quim Torra d'haver "renunciat" al dret a l'autodeterminació. Així ho ha assegurat aquest dimecres al Parlament el diputat Carles Riera, qui considera que el balanç del primer any de legislatura després de les eleccions del 21-D és que l'executiu català no ha fet "ni un sol acte de sobirania". Per això, ha assegurat Riera, "no hi ha unitat" dins de l'independentisme. "Sense un marc rupturista, l'exercici del dret a l'autodeterminació és impossible. Defensin-lo, o pleguin", ha sentenciat.Els anticapitalistes sostenen que només amb la "unilateralitat" es podrà exercir el dret a l'autodeterminació i trencar el règim del 78, i no amb un intent de diàleg amb el govern espanyol que Riera titlla de"cants de sirena" que només porten "al bloqueig i la desmobilització".La CUP ha avançat en la seva interpel·lació que presentarà una moció per demanar al Govern un nou rumb que estigui "al servei de l'1-O" i dels compromisos electorals del 21-D. "L'Estat se sent dèbil i la resposta no és el diàleg, sinó de repressió i la reducció de drets", ha advertit el diputat de la CUP, que ha lamentat que l'estratègia del Govern es basi en "desescalar el conflicte" amb l'estat espanyol enlloc de fomentar la mobilització.El conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, ha reiterat que no hi ha cap renúncia a l'autodeterminació i que per això el posen sobre la taula del govern espanyol cada vegada que tenen ocasió. Amb tot, ha defensat que "el diàleg és necessari" amb el govern espanyol i que cal mantenir-lo "fins i tot en els pitjors conflictes".Bosch ha fet una crida a "escenificar solidaritat" entre les formacions que defensen els dret democràtics que estan "sent agredits" des de l'Estat. "Hem de deixar els retrets, per pinya i mirar al futur", ha dit tot recordant que cal "més fortalesa internacional i també interna" per avançar cap a la República catalana. Especialment important és, ha dit, de cara a un judici on l'independentisme es centrarà en reivindicar que s'està portant als tribunals una opció política.En una altra interpel·lació de Ciutadans al Govern sobre el procés català, la formació taronja ha equiparat l'independentisme amb les "dictadures i règims totalitaris". És, a dir, un "exemple dels populismes que estan assolant el món". El portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, ha argumentat que aquest tipus de règims "s'aprofiten d'haver arribat a les institucions per subvertir les normes", fet que considera que han executat els independentistes. Sobre el judici de l'1-O ha negat que es tracti d'un judici polític i considera que és "l'actuació de la democràcia".El vicepresident Pere Aragonèsha replicat que es tracta d'un judici polític perquè "el relat sobre el que s'aguanta és una tergiversació del delicte de rebel·lió" i ha denunciat també el "relat falsejat" que fa la Guàrdia Civil.

