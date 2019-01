Joan Subirats serà el número dos de la llista de Colau

El comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, ​​Joan Subirats, serà el número dos d'Ada Colau a la seva llista de les eleccions municipals. Tal com ha avançat Europa Press i ha confirmat, Subirats farà tàndem amb l'alcaldessa, en detriment de Gerardo Pisarello, ara centrat en la candidatura de les eleccions europees. El comissionat de Cultura és una persona de la màxima confiança de Colau. Tots dos, al costat de Jaume Asens, van presentar la plataforma Guanyem Barcelona, punt de partida del moviment polític que va desembocar en la candidatura de Barcelona en Comú que el maig del 2015 va guanyar els comicis municipals a la capital catalana.Colau, en un acte aquest dimecres a la tarda al Col·legi de Periodistes, ha confirmat que Subirats ha acceptat la seva proposta per ser el número dos, tot i que la formació encara no l'ha ratificat. Segons les fonts consultades per aquest diari, el "sí" de Subirats ha arribat en les últimes hores. Colau ha comunicat aquest dimecres a la tarda, en els espais de coordinació de Barcelona en Comú, la seva elecció. L'alcaldessa ha qualificat Subirats com "un home d'idees" i ha lloat la figura del comissionat de Cultura. "Ha imposat iniciatives boníssimes i pot fer un paper important en una àrea estratègica com és la cultura", ha afirmat Colau.L'alcaldessa també ha valorat que Subirats pot aportar coneixements a l'hora de plantejar les polítiques de participació ciutadana. A més, defensa que el comissionat de Cultura representa una figura "transversal" que va més enllà d'un espai polític concret.Subirats era un dels noms que formaven part de les travesses per ocupar posicions de sortida en la llista que estava confeccionat l'alcaldessa. També hi figurava Jordi Martí, actual gerent de l'Ajuntament. Tanmateix, en les darreres dates fonts pròximes a Colau ja havien advertit que l'opció de Martí no era ferma.A banda d'haver format part de l'equip fundador del moviment polític dels comuns, Subirats és un dels ideòlegs de l'espai de l'esquerra alternativa. Des que va assumir la tasca de comissionat de Cultura, va aparcar la seva trajectòria acadèmica per assumir responsabilitats en la gestió, que amb anterioritat havia declinat. Subirats, que va ser columnista defins que va convertir-se en comissionat de Cultura de l'Ajuntament, és professor de Ciències Polítiques, i havia liderat l'equip investigador del Programa de Doctorat de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

