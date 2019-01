Així serà el trasllat dels presos polítics

El trasllat dels presos i preses polítiques ja s'està preparant, segons ha informat el Departament de Justícia aquest dimecres. Concretament, l'Àrea Penitenciària dels Mossos d'Esquadra es farà càrrec del trasllat de tots ells, des de les presons de Puig de les Basses, Mas d'Enric i Lledoners fins a Brians 2, on es farà l'enllaç entre Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat i Institucions Penitenciàries del Ministeri d'Interior.La Guàrdia Civil es farà càrrec del trasllat de tots ells, des de Catalunya fins a Madrid, directament fins als centres penitenciaris de destí. Els homes ingressaran a Soto del Real i les dones ho faran a Alcalá Meco. Les condicions del trasllat, precisa el Departament de Justícia, han d’atendre les condicions de “seguretat, dignitat” i absència de “dilacions indegudes” establertes pel Tribunal Suprem Segons el Departament de Justícia, es tracta d'un "trasllat excepcional", tant per la durada del judici, com pel nombre d'encausats que han de comparèixer davant del tribunal. La data del trasllat, afirmen, encara no està fixada. El trajecte fins a la capital espanyola, però, segons les fonts consultades per, no es faria aquesta setmana. L'entorn dels presos calcula que el trasllat no es realitzaria fins a mitjans de la setmana que ve.

