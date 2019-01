La jutge accepta la Generalitat i Pineda de Mar com a acusacions en el cas del nadó mort

El Jutjat d'Instrucció 3 d'Arenys de Mar (Barcelona) ha acceptat la personació de la Generalitat com a acusació particular i la de l'Ajuntament de Pineda de Mar com a acusació popular en la causa per la mort del nadó de dos mesos mort presumptament per maltractament del seu pare Segons ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la jutge instructora ha rebut pràcticament tota la informació que havia sol·licitat la setmana passada i requerida de nou aquest dimarts en relació a aquesta causa, després de la mort del menor en l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona dilluns.La Fiscalia de l'Àrea de Mataró-Arenys de Mar va presentar un escrit el matí d'aquest dimarts al jutjat interessant una nova compareixença del pare investigat per presumptament maltractar el nadó i va avançar que demanarà el seu ingrés a la presó preventiva, tal com va fer en l'anterior compareixença judicial. La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ja va avançar que també sol·licitaria que el pare ingressés a la presó.L'home va ser detingut i el jutjat va dictar la seva llibertat provisional amb mesures cautelars com la compareixença setmanal al jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortida del territori i prohibició d'aproximar-se el seu fill a menys de 500 metres. La Fiscalia ja va sol·licitar que el pare, de 21 anys, ingressés a la presó provisional quan va passar a disposició el dissabte 12 de gener del jutjat d'instrucció 4 d'Arenys, en funcions de guàrdia, per una causa oberta de lesions i/o maltractaments a l'àmbit familiar.

