Els taxistes voten si continuen o no amb la vaga

Un moment de l'assemblea de taxistes, aquest dimecres a la Plaça de Catalunya de Barcelona Foto: Andreu Merino

Totes les intervencions fins ara a l’assemblea de taxistes, a favor de mantenir la vaga; informa des de plaça Catalunya @andreumerino https://t.co/0XF4Wrh1Iz pic.twitter.com/tOHY8N5n3L — NacióDigital (@naciodigital) 23 de gener de 2019

Els taxistes de Barcelona decideixen avui, des de les 5 de la tarda, a la plaça de Catalunya, si continuen o no amb la vaga indefinida que van començar divendres passat. La votació té lloc l'endemà que el Govern hagi anunciat un decret llei per regular el sector dels vehicles amb llicència VTC -els d'Uber i Cabify- més proper a les demandes dels taxistes. Arriba, però, amb els taxistes dividits, com n'és mostra l'agitada assemblea del matí, en què s'hauria d'haver pres la decisió d'aixecar o no la vaga, i en què només s'ha debatut -entre crits- el sistema de votació.En l'assemblea, mentre el comitè de vaga volia urnes i vot secret, molts dels taxistes han exigit a crits votar a mà alçada i molts altres reivindicaven mantenir la vaga. Finalment, s'ha aprovat la proposta del comitè de vaga de posar-hi urnes. Això sí la tensió ha acabat amb la dimissió del fins ara portaveu del comitè de vaga, Tito Álvarez, i amb la sortida del comitè de tots els seus companys d'Élite Taxi, el sindicat majoitari.L'assemblea s'ha aixecat amb la proposta d'instal·lar urnes a la plaça de Catalunya de quatre a vuit de la tarda -horari després ajornat fins a les cinc-. Hi haurà sis urnes, cadascuna vigilada per sis interventors. D'aquests, dos s'encarregaran de supervisar el recompte de vots dipositats a cada receptacle.L'assemblea havia començat calenta, i amb cinquanta minuts de retard sobre l'hora prevista de les 11 del matí. Els representants del comitè de vaga han tardat a aparèixer i els primers taxistes que han intervingut han estat els favorables a mantenir la vaga indefinida.En les seves intervencions han criticat el decret llei que el Govern aprovarà el 29 de gener , que estableix la necessitat de contractar els serveis de vehicles VTC amb un mínim de 15 minuts d'antelació. Amb tot, la Generalitat donarà potestat als ens locals perquè ampliïn el termini i l'AMB s'ha compromès a ampliar-lo a una hora.La proposta queda lluny de les demandes dels taxistes, que volien fixar en sis hores l'antelació per contractar vehicles de lloguer amb conductor. El malestar de bona part dels vaguistes amb el contingut del decret llei ha quedat clar aquest dimecres a la plaça Catalunya on s'ha sentit de manera reiterada el càntic "No és no". A més, en les primeres intervencions de l'assemblea els taxistes han acusat la Generalitat d'espolsar-se la seva responsabilitat i "passar la pilota" als ajuntaments.Després de la tensió que ha acabat amb la dimissió d'Álvarez, els ànims s'han calmat a la plaça Catalunya. Un cop aprovat el sistema de votació en urnes, diversos taxistes han intervingut per fer una crida a la unitat del sector. "Aquesta és una lluita per canviar-ho tot i necessitem calma, no hi ha traïdors entre nosaltres", ha defensat un taxista. "Surti el que surti a la votació, tots ho hem de respectar", ha demanat un altre.Altres vaguistes també han demanat als seus companys redefinir els objectius de les seves protestes un cop la Generalitat ha anunciat que aprovarà el seu decret llei. Algunes de les possibilitats plantejades han estat endurir les mobilitzacions a Barcelona o desplaçar els taxis fins a Madrid per traslladar les seves demandes a les portes del ministeri de Foment.De fet, una de les demandes dels taxistes és que el govern elimini la moratòria aprovada al setembre per la qual els ajuntaments i les comunitats autònomes no podran regular les llicències VTC fins al 2022. El grup parlamentari de Podem al Congrés ja té sobre la taula la proposta del sector del taxi per impugnar la normativa i s'ha compromès a estudiar-la, tal com va avançarMés enllà dels debats interns del sector, l'assemblea d'aquest dimecres a la plaça Catalunya també ha servit per carregar contra Uber i Cabify. Els taxistes les acusen d'obtenir llicències de vehicles VTC a un preu molt inferior de les del taxi i despés revendre-les molt més cares.A hores d'ara, tot està a punt perquè els taxistes decideixin aquesta tarda si la vaga continua o bé les mobilitzacions s'aturen.

